Elegância em noite de prémios do cinema

Atrizes portuguesas desfilam glamour.

08:21

A passadeira vermelha estendeu-se no Casino Estoril para receber os convidados dos prémios Sophia, que distinguem o melhor que se faz no cinema português.



E o evento – considerado os Óscares ‘à portuguesa’ – foi palco de muita elegância e glamour, com as várias atrizes convidadas a surgirem elegantes com visuais ousados e muito sensuais.



Aos 44 anos, Fernanda Serrano mostrou, mais uma vez, que a beleza não tem idade ao marcar presença com um fato escuro. Com um decote pronunciado, a atriz deixou à vista a sua lingerie, num conjunto muito elogiado.



Também as atrizes Sofia Arruda e Teresa Tavares apostaram nos decotes, enquanto Madalena Brandão, que foi mãe em outubro do ano passado, revelou que já recuperou a forma ao surgir com um vestido rendado completamente transparente, usando apenas um body por baixo.