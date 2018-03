Elenco do Big Bang Theory despede-se de Stephen Hawking

O elenco da série americana "The Big Bang Theory" prestou uma última homenagem ao físico Stephen Hawking. O cientista morreu na noite de terça-feira, 13 de fevereiro, aos 76 anos.

Hawking era uma visita recorrente na série e participou em vários episódios da sitcom que tem como personagens principais um grupo de conceituados cientistas.

"Em memória de Stephen Hawking. Foi uma honra tê-lo recebido em The Big Bang Theory. Obrigado por nos inspirar e inspirar o mundo", foi a mensagem partilhada no Twitter da série.

Várias celebridades têm partilhado, ao longo do dia de hoje, mensagens de despedida para aquela que é conhecida como uma das mentes mais brilhantes do meio científico.









In loving memory of Stephen Hawking. It was an honor to have him on The #BigBangTheory. Thank you for inspiring us and the world. pic.twitter.com/9rWoYqIToy