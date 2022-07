Dois dos homens mais ricos do Mundo, Elon Musk, dono da Tesla, e Sergey Brin, fundador da Google, estarão de costas voltadas por causa de uma mulher.



Segundo o The Wall Street Journal, Musk (que ocupa atualmente o 1º lugar do ranking dos multimilionários) ter-se-á envolvido sexualmente com a agora ex-mulher de Brin, Nicole Shanahan, em dezembro do ano passado, o que levou ao divórcio, no início deste ano, e também ao fim da longa amizade entre os dois homens de negócios.









