Faça chuva, sol ou frio, um ano novo chegou e as tradições cumpriram-se! Milhares juntaram-se para celebrar nos clássicos locais da festa - como o Funchal, Lisboa ou Albufeira -, mas a verdade é que os espetáculos de música e fogo de artifício assinalaram as doze badaladas um pouco por todo o País e deram aos portugueses um bom pretexto para, pelo menos por alguns momentos, esquecer as preocupações e celebrar a vida e o futuro. No primeiro dia do ano, em Carcavelos, o já habitual grupo de amigos ‘Os Narcisos’, aos quais se juntam sempre algumas centenas de curiosos, também cumpriu o ritual - iniciado após a II Grande Guerra - e, apesar da agitação marítima, lançou-se ao mar para limpar a alma e atrair a boa sorte!