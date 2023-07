Dolores Aveiro, de 68 anos, tem uma relação especial com Cristianinho, de 13 anos, e este ano passaram grande parte destas férias no Algarve. Entre idas à praia, mergulhos na piscina e muita diversão, a matriarca do clã Aveiro foi vista também ao lado do neto nos jogos que o Sporting fez em território algarvio.









