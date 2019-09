Emoção marca casamento do ano entre Toy e Daniela

O tão esperado dia chegou e a chuva deu tréguas para o momento em que Toy e Daniela subiram, este domingo, ao altar, na Quinta das Façalvas, em Palmela.Perante 250 convidados – que se emocionaram com o momento em que o casal trocou alianças – Daniela chegou num carro vintage e mostrou finalmente o seu vestido de princesa, assinado pela estilista Micaela Oliveira, enquanto se encaminhava para o altar ao som do clássico ‘Ave Maria’, de Schubert.À sua espera estava um Toy descontraído e, como sempre, brincalhão. "Estou esfomeado e cheio de sede", disse, visivelmente feliz por "concretizar o sonho de Daniela".O casal, que já tinha dado o nó pelo registo civil há 11 anos, depositou nas mãos da apresentadora Maya a segunda festa, mas o cantor afirma que ainda vai haver uma terceira. "Não conseguimos ter todos os nossos amigos aqui, por isso, vamos ter de fazer uma nova festa".Vários convidados famosos, como o superagente Jorge Mendes, abençoaram a cerimónia.Depois do ‘sim’, chegou o tão desejado copo-d’água, onde os noivos mostraram o seu lado mais divertido. Toy abriu as honras da festa, recebeu os convidados ao som da primeira música da noite, ‘Aguenta-te com Esta’, e garantiu que as restantes iriam depender do seu estado espírito."É como quando faço sexo... É o que o corpo pediu", brincou, visivelmente bem-disposto num dia de grandes emoções.Muitas flores e pormenores alusivos ao mediático casal marcaram a decoração da festa, que se prolongou pela noite fora.