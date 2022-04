Viveu até ao fim com paixão, com partilha e com doçura”, começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa, esta segunda-feira, à saída da Basílica da Estrela, em Lisboa, onde decorria o velório de Eunice Muñoz, que morreu no dia 15, aos 93 anos. Reconhecendo que “não há homenagens suficientes” para honrar a memória da atriz, o Presidente da República disse ainda que “foram mais felizes os portugueses que a puderam ver na televisão, no teatro e no cinema, porque ela lhes encheu a vida e lhes encheu de felicidade”.





O velório teve início às 17h e foram centenas as pessoas que quiseram prestar uma última homenagem à rainha do teatro português. Entre elas esteve Lídia, neta da atriz. Emocionado, Ruy de Carvalho, amigo de longa data de Eunice, pediu aos agentes da PSP para avisar que não estava “em condições” para falar com os jornalistas. Ana Zanatti, Manuela Maria, Io Appolloni, os irmãos Henrique e Nuno Feist, José Raposo, Vítor Espadinha, Manuel Luís Goucha e Ricardo Carriço foram outras figuras presentes. Esta terça-feira, as portas da capela reabrem às 10h e às 15h será celebrada missa de corpo presente. O funeral realiza-se às 17h no Alto de São João.