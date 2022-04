Ivo Lucas, de 31 anos, regressou este sábado aos palcos com um concerto emotivo no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a primeira atuação após a trágica morte da namorada, Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020.O espetáculo arrancou com dois convidados, Miguel Magalhães e Mariana Guerra. Ivo entrou perto das 22h30 com um fato branco e foi aplaudido pelos fãs, que esgotaram a sala.