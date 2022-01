Família e amigos despediram-se esta terça-feira de Armando Gama, que morreu na passada segunda-feira, aos 67 anos, vítima de um cancro no pâncreas. O músico estava internado no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. O funeral do artista saiu da Basílica da Estrela, em Lisboa, para o cemitério de Trejouce, em Cascais, às 15h30.