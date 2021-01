A empresária, de 80 anos, perdeu a luta contra a doença na última segunda-feira, precisamente um dia depois de o marido, Francisco Tavares Machado, ter morrido, com complicações resultantes da Chovida.







Foi um desfecho inglório para uma vida marcada por sucessos. Rosalina Machado, que entrou para a história ao tornar-se na primeira mulher portuguesa aos comandos de uma multinacional, a Ogilvy, não resistiu a uma longa batalha contra um cancro no pulmão.A empresária, de 80 anos, perdeu a luta contra a doença na última segunda-feira, precisamente um dia depois de o marido, Francisco Tavares Machado, ter morrido, com complicações resultantes da Chovida.

A oposição do marido



Considerada uma “pioneira” no setor da publicidade, em que fez carreira, Rosalina Machado contava que teve de enfrentar o marido para construir o seu percurso profissional, na década de 70. “Recebi um convite para apresentar um programa na RTP e ele não me deixava trabalhar. Um dia caí no erro de dizer que assim até ganhava dinheiro. Ele ficou indignadíssimo e disse: ‘Se é para ganhar dinheiro por que é que não vende amendoins à porta do Estádio de Alvalade nos dias de futebol?’”, conta, acrescentando ter levado a melhor. “Disse-lhe que ele tinha de me respeitar e que se assim não fosse teríamos que nos separar. Ele compreendeu.”