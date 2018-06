José Pedro Cyrne resistiu a assaltante e foi esfaqueado no braço. Teve de receber tratamento hospitalar.

O empresário e figura do jet set nacional José Pedro Cyrne foi esfaqueado durante um assalto violento e teve de receber tratamento hospitalar por causa do golfe profundo que sofreu num dos braços. Levou sete pontos. Aconteceu no dia 16 de junho, mas só agora foi revelado.