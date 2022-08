Empurrões e puxões de cabelo: Novos detalhes sobre alegada agressão de Pitt a Jolie

Detalhes do incidente que envolveu Angelina Jolie e Brad Pitt, em setembro de 2016, foram agora revelados pela revista Rolling Stone, que teve acesso a alguns documentos do processo do FBI. A atriz acusou o ex-marido de a atacar física e verbalmente durante um voo, a bordo de um jato privado.Nos registos divulgados pela revista, Jolie revelou que Pitt gritou com ela, "a agarrou pela cabeça, abanou-a e empurrou-a contra a parede da casa de banho", dando "vários socos contra o teto do avião". A discussão terá acontecido durante os 90 minutos de voo entre França e Los Angeles, a 14 de setembro de 2016.Quando questionada sobre um "pequeno arranhão" visível em Pitt, a atriz revelou que o marido tentou atacar um dos seus seis filhos - na altura com idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos e que se encontravam a bordo do avião -, depois da criança o ter chamado de "idiota", mas que esta o "reteve num estrangulamento". Nesta altura Pitt terá empurrado Jolie, deixado a atriz com hematomas nos cotovelos e no pescoço, avanço o relatório obtido pela Rolling Stone.

A atriz de Lara Croft contou que Pitt "consumiu várias bebidas alcoólicas" durante o voo, que acabou por "despejar cerveja" em cima dela, e quando o avião aterrou haviam "danos sofridos no valor de 25.000 dólares em vinho tinto derramado".



Jolie revelou ter sentido "medo" e que as atitudes de Pitt "não pareciam reais". O documento refere que o ator terá novamente empurrado Jolie quando esta disse que levaria as crianças para um hotel, onde pudessem descansar.



O facto de ambos apresentarem lesões terá complicado a decisão dos investigadores, e na sequência da investigação não foram apresentadas acusações.



Em 2016, Pitt negou ter usado a violência contra um dos seus filhos, durante o sucedido.

Jolie pediu o divórcio a 19 de setembro mas registou a data da separação como sendo a 15 de setembro, dia seguinte a este incidente. Desde então, o ex-casal tem estado envolvido em múltiplos processos judiciais, incluindo um caso de custódia, referente aos filhos dos atores.