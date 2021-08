Patrícia Mamona vive dias de grande felicidade com a medalha olímpica e toda a família vibra com o seu sucesso. No entanto, há um fã especial que não tem escondido o orgulho que sente na atleta portuguesa, de 32 anos.Trata-se de Diogo Antunes, também ele atleta, velocista do Benfica, e que há cerca de dois anos arrebatou o coração de Patrícia.