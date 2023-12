Está a ser um final de ano de sonho para Gonçalo Paciência. Dois meses depois de ter pedido a namorada em casamento e menos de um mês depois de saber que ia ser pai, o jogador oficializou a sua relação com Priscilla Tollini.



O casamento aconteceu esta sexta-feira, no Porto, numa cerimónia civil, tendo-se seguido depois um almoço simples e discreto, reservado aos mais próximos do futebolista e da advogada, no restaurante Cafeína, na cidade Invicta.









Ver comentários