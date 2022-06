De regresso das férias na Madeira, Cristina Ferreira ‘aterrou’ no parque da Bela Vista, para o segundo dia do Rock in Rio Lisboa. A apresentadora da TVI tinha um compromisso profissional no stand da roda gigante, no qual assume o papel de embaixadora da marca. Porém, chegar ao destino revelou-se uma tarefa difícil para Cristina, que contou com a ajuda da equipa de seguranças do festival.









Ver comentários