Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa técnica da seleção espanhola tem treinador mental

"A mente é tão importante como o físico", avança Álvarez Campillo.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:35

Na equipa técnica da seleção de Espanha há um ‘coach’ (treinador) mental. E a sua apresentação é clara: "a mente é tão importante como o físico".



Juan Carlos Álvarez Campillo, de 57 anos, trabalha há anos com Julen Lopetegui. O seu cartão de visita apresenta-o como psicólogo, ‘coach’ desportivo e empresarial.



"A minha função é estar à disposição do treinador e dos jogadores para que estejam focados em dar o máximo", explicou Juan Campillo numa entrevista ao jornal ‘Marca’.



O psicólogo, que exerce as funções de ‘treinador’ mental há 10 anos, conheceu Lopetegui numa formação sobre liderança que o selecionador frequentou. Colaboraram juntos no FC Porto. Foi chamado à ‘roja’ "no dia seguinte a Lopetegui ter sido nomeado".



Diz que a mente tem a mesma importância que o físico, técnico e tático. "Quem tem um problema e não está mentalmente focado não rende". A função de ‘coach’ obriga-o "a muita observação" dos jogadores e o longo estágio para o Mundial "traz vantagens".



Espanha treinou esta segunda-feira. O central Piqué saiu mais cedo com um incómodo num joelho. Mas os assessores da ‘roja’ desmentiram problemas graves. "Os médicos garantiram-nos não haver problema. Os jogadores podiam não fazer o ‘futebol ténis’ se não o quisessem. Foi o que aconteceu", afirmam.