Erotismo para todos os gostos no Salão Erótico do Porto

Este domingo é o último dia do Eros Porto, no qual o erotismo é a palavra de ordem. O evento, que decorre na Exponor, em Matosinhos, convida os visitantes a ‘mergulhem’ no mundo do sexo sem tabus nem preconceitos.No segundo dia do evento, o Eros Porto teve as habituais cenas de sexo ao vivo e uma sala especial onde se pratica sadomasoquismo. Na Zona Perversa, os mais corajosos são apresentados às práticas de bondage, disciplina, dominaç...