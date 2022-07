"És e sempre serás luz": Famosos recordam Mariama Barbosa

A apresentadora da SIC Caras e especialista de moda, Mariama Barbosa, que em fevereiro tinha partilhado o diagnóstico de cancro maligno no estômago, morreu esta sexta-feira vítima da doença aos 47 anos. Caras conhecidas em Portugal já reagiram e prestaram homenagem.

Cristina Ferreira já se pronunciou nas histórias da sua conta de Instagram. A apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou uma imagem onde a comunicadora surge sorridente, acompanhada de uma mensagem que carateriza a guineense. "Amor. Alegria. Vida", escreveu.





oi dos primeiros a reagir na rede social Instagram. "Querida Mariama, tesouro de alegria! Obrigado pelo teu entusiasmo, força vulcânica de viver e por nos ensinares como ser #paupaulau e a não ser #chupalimos", lê-se na publicação.



Daniel fala ainda do filho da apresentadora Zé Maria, e deseja a todos os que eram próximos de Mariama

O apresentador Daniel Oliveira também fque permaneçam com o seu "amor, sorriso e exemplo". "Espero que tenhas tido uma vida #feché com muito amor, carinho, saúde e para a qual tenhamos, os que gostamos de ti, contribuído com momentos felizes. Só faltou a cachupada... Não te esqueceremos", rematou o apresentador.A cantora Soraia Tavares também foi das primeiras a reagir numa publicação com a foto da apresentadora. "És e sempre serás luz", salientou.A apresentadora da SIC Júlia Pinheiro, que tinha entrevistado Mariama em maio deste ano, também prestou homenagem à apresentadora na mesma rede social: "Choro a partida de Mariama . Raramente conheci alguém tão verdadeiramente luminoso e alegre". Júlia, que apresenta o programa da tarde da SIC, anunciou ainda que esta quinta-feira não estava capaz de o apresentar. "Um longo beijo de amor ao Zé Maria, um filho tão amado e toda a família e amigos desta mulher notável", rematou.A modelo Andreia Rodrigues também homenageia a especialista de moda, pedindo a Mariama para arrasa "aí em cima". "E tu… deixas saudades cá em baixo, foste cedo e depressa demais, mas tenho a certeza que aí no céu vais andar - e deixar todos - “PAU PAU PAU”, lê-se na publicação. "Até sempre querida, vamos cumprir o que pediste “aproveitar a vida, com amor. Porque só o amor importa. ♥? #RIP", terminou a modelo.A jornalista e apresentadora de rádio e televisão, Iva Domingues, também agreceu a Mariana a "lição mais bonita das nossas vidas". “Só o Amor interessa e mais não digo”, referiu no Instagram.A influenciadora digital e humorista Ana Garcia Martins, mais conhecida como "Pipoca mais doce", recordou numa publicação a apresentadora, contando que a conheceu "há uns 15 anos" e lhe chamou "Mariana por engano". "Depois disso, cruzámo-nos muitas vezes, nunca mais me enganei no nome e quando soube que estava doente, há poucos meses, mandei-lhe mensagem a dizer que se havia alguém capaz de dar cabo do fdp do cancro era ela", realça a influenciadora. Denominando Mariama de "um autêntico furacão", Ana Garcia Martins realça que não sabe "se lá em cima estão preparados para tanto pau pau pau". Até sempre, querida Mariama", terminou.O dentista e amigo de Mariama Barbora, Hugo Madeira, publicou no Instagram uma foto com a apresentadora dizendo que estará "para sempre nos nossos corações".Em histórias do Instagram, a atriz Carolina Loureiro, a influenciadora digital Vanessa Martins e a atriz Sofia Arruda também prestaram homenagem à apresentadora. "Querida Mariama. Descansa em Paz. Nunca serás esquecida", disse Carolina. Já Vanessa Martins lembra a sorte que tem em tê-la conhecido. "Estás boa babe? Eu sou boa", lê-se na história da influenciadora digital, citando Mariama.

Por sua vez, Sofia Arruda escreveu: "Querida Mariama, até sempre".

Manuel Luís Goucha foi outra das caras conhecidas que não tardou a reagir à morte de Mariama Barbosa: "Sempre me impressionou a sua luz, a sua alegria, a sua postura na Vida. Coroa para Mariama".A apresentadora Sílvia Aberto também deixou uma mensagem no Instagram, começando por falar no filho da apresentadora. "Só espero que a vida seja mais justa com o teu Zé Maria do que foi contigo e que lhe dê muito tempo para recordar-te. Que ele cresça com um sorriso do tamanho do teu e a mesma alegria de viver e energia arrebatadora. Quem fica nunca entenderá esta partida tão precoce mas continuaremos a amar-te na saudade que nos deixas. Querida Mariama, só o amor interessa", partilhou.A cantora Bárbara Bandeira foi mais curta e objetiva e apenas publicou numa história uma fotografia da anfitriã de "Tesouras e Tesouros" com um coração branco e uma pomba.O apresentador Zé Lopes, que se cruzou com Mariama no 'Passadeira Vermelha', partilhou um vídeo dos dois nos bastidores do programa e escreveu "Para sempre".O ator José Carlos Pereira partilhou também uma mensagem com uma foto da apresentadora. "Vais continuar sempre a brilhar e a sorrir… Como sempre disseste que farias. Até já, minha querida Mariama", escreveu no Instagram.Cláudio Ramos lembra o amor e a apresentadora. "So o amor interessa. E mais não digo!", lê-se na publicação do apresentador."Minha querida Mariama! Triste dia", pode ler-se na publicação do apresentador João Baião.A locutora de rádio Joana Cruz, que já teve cancro da mama, também fez uma história a homenagear Mariama Barbosa. "Esse sorriso vai ficar para sempre conosco", referiu no Instagram, com uma foto da apresentadora.