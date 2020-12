"São momentos bonitos como este, o teu sorriso e o brilho que sempre te caracterizou, a forma como te mantenho presente em mim hoje e sempre", escreve a apresentadora da TV nas redes sociais, na legenda de uma fotografia de Sara Carreira com a sobrinha, Beatriz, filha de Mickael, num momento de grande cumplicidade.A namorada de Mickael Carreira aproveita ainda para agradecer o apoio que os portugueses têm manifestado à família, após a morte de Sara numa sequência de acidente na A1, no passado sábado á tarde."Acalma-me saber que te teremos sempre junto de nós, sei que nos vais guardar e proteger para sempre, faz-me bem acreditar que é verdade, que existimos além desta vida, faz-me bem pensar que estás com os meus ,aí em cima, que juntos olham por nós enquanto aprendemos a lidar com esta dor.Agradeço por fazeres parte das nossas vidas. E agradeço a todas as pessoas o carinho, a bondade e o respeito com que nos trataram neste momento. És profundamente amada por todos! Ajuda-nos aí de cima. Te amo ratinho", termina Laura Figueiredo.