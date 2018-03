Escândalo deixa casamento de Trump em risco

Melania saiu da Casa Branca no meio da polémica com atriz porno.

08:30

Após as revelações polémicas da atriz porno Stormy Daniels sobre a noite de sexo que teve com o presidente dos Estados Unidos, o casamento de Donald Trump está por um fio.Melania saiu da Casa Branca e refugiou-se numa propriedade de família na Florida e, antes, já tinha cancelado uma visita à Suíça para fugir do escândalo da traição do marido.Sobre a polémica, ainda não se pronunciou, mas o representante de Trump falou em seu nome para pedir respeito pelo filho da ex-modelo com o presidente dos EUA, de 12 anos."No meio de tanta especulação, recordo que há um menor que deve ser mantido à margem de todas estas notícias", lê-se no comunicado.