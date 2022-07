A criação de Gonçalo Peixoto que Cristina Ferreira utilizou no sábado passado no jantar que antecedeu a Festa de Verão da TVI, está a dar que falar. É que o vestido tem muitas parecenças com uma criação que Heidi Klum utilizou da marca Dundas.



Estas semelhanças foram notadas por Adriano Silva Martins, no ‘Manhã CM’. “Não acho que seja um plágio. Sabem o que eu acho que aconteceu aqui? Os vestidos são idênticos, também é verdade que a festa da TVI tinha uma ideia muito específica, a Cristina também e de certa maneira o Gonçalo Peixoto ajudou a concretizar o sonho da Cristina”, disse.