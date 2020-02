"Escravos?": José Castelo Branco revoltado com alegadas máscaras de Carnaval de crianças em Tavira

José Castelo Branco recorreu este domingo ao Instagram para partilhar a sua revolta sobre um disfarce utilizado alegadamente por crianças num jardim de infância de Tavira.



O socialite português mostrou-se indignado por um grupo de crianças do jardim de infância de Tavira terem sido mascaradas de escravos, no entanto, o CM tentou confirmar a veracidade destes disfarces, mas sem sucesso. As imagens encontram-se apenas no instagram do socialite.



Castelo Branco partilhou a imagem das crianças disfarçadas na sua conta na rede social Instagram e considerou vergonhoso o facto das crianças estarem mascaradas "de escravos". "Partilhem! É uma vergonha! Disfarçar crianças em escravos?!?! Vergonha! Portugal está a ficar racista? Metam um processo! A estes Educadores! De Tavira! (...) QUE É ISTO! Os Professores e educadores! Deviam ter vergonha", acusou.





O socialite acrescenta que "mesmo a brincar, isto foi muito ridículo".