A acreditar na imprensa espanhola, o coração do jogador português João Félix já está ocupado e a contemplada é a influenciadora digital Marta Díaz, nascida em Sevilha, na Espanha, há 22 anos. A jovem criadora de conteúdos, que até há bem pouco tempo namorava com o ex-jogador do Atlético de Madrid Sergio Reguilón (que se passou recentemente para o plantel do Tottenham Hotspur), tem seguido Félix nas redes sociais e tem trocado com ele muitos ‘gostos’.









