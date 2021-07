A irmã de Constança Braddell falou este domingo aoe revelou que o estado clínico em que a jovem se encontra "está a ser muito complicado para ela" e para a família.Vera Salvador Marques informou que "o primeiro diagnóstico revelou pneumotórax e houve um agravamento do quadro clínico". Estão nesta altura a ser apuradas as causas das complicações que "não estão todas relacionadas com a patologia de base", explicou aoAos 24 anos, Constança Braddell, que luta contra a fibrose quística (doença associada a problemas pulmonares), sofreu um revés no seu estado de saúde, com uma complicação geral do quadro clínico.Nas redes sociais, multiplicam-se as palavras de apoio à jovem, nomeadamente por celebridades.