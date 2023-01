Sofia Ribeiro, que na primeira semana do ano foi anunciada como reforço da SIC, prepara-se para integrar o elenco da nova telenovela do canal de Paço de Arcos, que deverá começar a ser filmada "ainda este ano", segundo confirmou Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da estação. Para a nova estrela - que não tem contrato de exclusividade - estão ainda reservados outros voos, que passam pela participação de séries da plataforma Opto, que poderão abrir-lhe as portas à internacionalização, e pela apresentação.









