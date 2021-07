Estado clínico do ator Rogério Samora “é grave”

Rogério Samora, de 62 anos, encontra-se em estado crítico no Hospital Amadora-Sintra, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória na terça-feira, durante as gravações da novela ‘Amor, Amor’, da SIC. "Mantém-se estável mas o estado é grave, está nos Cuidados Intensivos Cardíacos", revelou aouma fonte da unidade hospitalar.Amigos e colegas de profissão estão apreensivos com a situação. "As primeiras 72 horas são cruciais, por isso aguardamos por novidades. Ele foi submetido a um cateterismo... Para já não há muito que a equipa médica nos possa adiantar. A situação inspira muitos cuidados", adiantou uma fonte próxima do artista, que interpreta Cajó na novela da noite da estação de Paço de Arcos.