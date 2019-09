A antiga casa do cantor Roberto Leal em Sintra encontra-se ao abandono, com a porta principal arrombada e vegetação a cobrir as paredes. A propriedade pertence ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) desde 1999, que a comprou à empresa LAMPAGRI – Agroindústria e Empreendimentos, e nunca serviu a finalidade que motivou a compra.