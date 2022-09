Já são conhecidos os vencedores deste ano do passatempo Sexy Vidas. A atriz Kelly Bailey, já repetente na lista ao longo das últimas edições, foi a grande vencedora na categoria Sexy TV, com 90,37%. Aos 24 anos, alcançou uma enorme vantagem e sagrou-se na vencedora incontestável do título atribuído pelos leitores do Correio da Manhã.









