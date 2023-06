Sem mãos a medir - tantos são os projetos no teatro, cinema e televisão para os quais é constantemente requisitado - José Raposo, ator genial e empolgante, que o público aplaude, admira e exige, completou 60 anos de vida e 42 de carreira. "Neste momento, além do filme do Manel Pureza (‘O Mistério do Colar de São Cajó’), vou gravar a quarta temporada da série ‘O Clube’, vou fazer outro filme em julho e agosto (não posso ainda revelar qual), e continuo a fazer aquilo que mais gosto - teatro!









Ver comentários