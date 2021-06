"Estou a gostar muito”: Atriz Sara Norte começa a trabalhar em restaurante

A atriz Sara Norte, filha de Vítor Norte, está a trabalhar num restaurante de praia, uma vez que não tem mais projetos para atriz. Sara já tinha trabalhado fora da área do teatro, nomeadamente no verão passado como assistente operacional numa escola. Confessou que recebia 300 euros por mês e estava a recibos verdes.

O aviso foi dado aos fãs na rede social Instagram através de uma publicação. "Como todos sabem não gosto de estar parada e como a maioria das pessoas não me posso dar ao luxo disso", começa por dizer.

"Há cerca de um mês voltei a embarcar numa nova aventura: estou neste momento a trabalhar num restaurante de praia e estou a gostar muito", confessa.

Depois do último projeto televisivo "Golpe De Sorte", na SIC, em que fez o papel de curandeira, a atriz viu-se obrigada a tomar um caminho alternativo e a trabalhar fora da área de formação.

Houve até quem já a tenha reconhecido e elogiado a força de vontade- "No outro dia houve um cliente que me reconheceu e me disse […] que gostava de me ver mais na televisão, mas que devemos fazer com gosto tudo aquilo a que nos propomos fazer e que via isso em mim".

Vários colegas de profissão comentaram a publicação com elogios e comentários de apoio, como foi o caso da atriz Mariana Monteiro "és uma excelente atriz", Inês Castel-Branco "e que belo restaurante. Esta semana vou aí outra vez e espero ficar numa mesa tua" entre outros.