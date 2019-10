"Obrigado por todas as mensagens! Estou a melhorar no hospital. Agradecia que os média não espalhassem informação falsa", pode ler-se.

Recorde que acidente causou ferimentos graves ao jovem, que resultaram na amputação do pé direito. Diogo continua internado no Hospital São Francisco de Xavier, Lisboa, para onde foi transportado após a tragédia. A polícia investiga o acidente.

No entanto, segundo moradores da zona que frequentam os mesmos locais que o ator, tratou-se de uma tentativa de suicídio.

"Ontem, o Diogo quis pôr termo à vida numa linha de comboio… hoje o Diogo tem menos um pé… O Diogo dificilmente conseguirá voltar a fazer a única coisa que o distraía - o skate!" , escreveu uma moradora nas redes sociais.

Diogo Carmona, que participou nas séries ‘Floribela’ e ‘Morangos com Açúcar’, está afastado da TV há vários anos e é skater nos tempos livres. O jovem tem historial de problemas psicológicos e familiares.

Há cerca de um ano, acusou a mãe de lhe ter roubado "centenas de milhares de euros". Na altura, a progenitora defendeu-se revelando os problemas psiquiátricos do filho - sofre de distúrbio de personalidade.

Diogo Carmona reagiu esta segunda-feira pela primeira vez ao que tem sido noticiado sobre o acidente que sofreu no passado sábado. O ator foi atropelado por um comboio na estação de São João do Estoril, em Cascais.Através da rede social Instagram, o ator agradeceu as mensagens que tem recebido.