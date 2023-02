O tempo não parece passar por ele, mas a verdade é que Virgílio Castelo já vai fazer 70 anos este domingo (dia 26). Com um espírito jovem, o ator diz que a velhice não o preocupa, desde que se mantenha saudável.



"A saúde é a única coisa que me importa, pois quero aguentar-me até as minhas filhas mais novas [Violeta, de 18 anos, e Sancha, de 13] ficarem independentes.









Ver comentários