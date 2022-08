Kelly Bailey, atriz exclusiva da TVI, esteve na Festa de Verão da rival SIC, no passado fim de semana, no Cuá Cuá Club, Quinta do Lago, Almancil, sabe o CM.



A jovem artista, de 24 anos, chegou já depois de os jornalistas terem saído, com um visual descontraído, para estar com o namorado, o ator Lourenço Ortigão (33 anos) - que se mudou para a SIC no ano passado depois de vários anos ligado à TVI - e outros colegas de profissão.









