Cai por terra a reputação da antiga estrela do Manchester United Ryan Giggs, que está a ser julgado por violência doméstica sobre a ex-namorada. Durante o julgamento, Kate Greville, que namorou com o craque três anos, disse que viveu “um inferno” e que foi a “escrava de todas as necessidades e ordens” de Giggs, que nega as acusações.





Leia a notícia completa na revista VIDAS