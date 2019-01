Lady Gaga conquista troféu de Melhor Atriz e Canção.

Por André Filipe Oliveira | 08:57

As estrelas internacionais voltaram a mostrar todo o glamour e sofisticação na ‘passadeira azul’ da 24º edição da gala dos Critics Choice Awards, que decorreu no domingo em Hollywood. O branco tomou conta do guarda-roupa das celebridades que, mais ou menos desinibidas, mostraram toda a sua sensualidade e ousadia durante o evento.