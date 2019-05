Estrelas brilham na passadeira vermelha do Festival de Cannes

A cidade de Cannes, no sul de França, volta a receber mais um Festival de Cinema - a 72ª edição - e encheu-se de celebridades que desfilaram glamour e elegância pela passadeira vermelha.



A top model brasileira Alessandra Ambrosio e a atriz Eva Longoria foram as que mais se destacaram na red carpet, com criações ousadas e que deixavam quase tudo a descoberto.





Mas a beleza de um dos ‘anjos’ mais famosos da Victoria’s Secret, Romee Strijd, também não passou despercebida aos críticos de moda , que a consideraram uma das mais bem vestidas do evento, que começou na passada terça-feira e que se prolonga até dia 25 deste mês.