O Cuá Cuá Club Quinta do Lago, em Almancil, no Algarve, foi o espaço escolhido para a Festa de Verão da SIC. Numa noite de glamour, atrizes e apresentadoras de televisão capricharam nos figurinos e proporcionaram aos fotógrafos um autêntico desfile de moda, com alguns looks a primar pelo colorido e outros pela ousadia.









Ver comentários