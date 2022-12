"Eu não sou um banco": Rei Carlos III recusa atender telefonemas do filho Harry

O rei Carlos III disse à falecida mãe, a rainha Isabel II, que não atendia as chamas do filho Harry porque não era "um banco".De acordo com o Daily Mail, o princípe Harry ligou várias vezes para a avó nos últimos meses de vida desta. "A falecida rainha ficava sempre feliz em falar com Harry, mas quando ele pedia dinheiro, ela dizia: 'Por que não fala com o seu pai?", contou uma fonte ao jornal.Quando Isabel II questionou o filho porque não atendia as chamadas de Harry, este terá respondido "porque eu não sou um banco". Carlos III chegou até a insistir para Harry lhe mandar um email, em vez de lhe telefonar.O Daily Mail refere ainda que a rainha do Reino Unido tentou, nos últimos meses de vida, que o filho e o neto se reconciliassem.Vários membros da família real britânica cortaram relações com o princípe Harry quando souberam que este ia lançar um livro de memórias. Harry vive nos EUA com a mulher, Meghan Markle, e os dois filhos.