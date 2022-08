Chegou ao fim o romance entre Adriana Calcanhoto, de 56 anos, e Maitê Proença, de 64 anos. Uma vez mais, um comentário inesperado da atriz brasileira gerou polémica e, segundo a imprensa do país, motivou a separação.









A cantora terá ficado bastante desconfortável com as declarações proferidas por Maitê à revista ‘JP’, em junho deste ano, onde esta disse: “Eu queria que ela (Adriana Calcanhotto) fosse um homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homens, mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso”. Desde logo, a frase - que Maitê Proença garante ter sido descontextualizada - não caiu bem a Adriana Calcanhotto. Para cúmulo, o comentário gerou uma onda de reações negativas nas redes sociais e muita especulação sobre a relação entre as duas artistas.

Mais tarde, numa tentativa de amenizar a polémica, Maitê gravou um vídeo onde esclarecer o seu ponto de vista. Ainda assim, não conseguiu evitar a polémica e muito menos a rutura na relação que durava há 11 meses (começou em setembro de 2011). Calcanhotto, que se encontra em digressão, ainda não comentou publicamente o fim do namoro. Maitê também não voltou a pronunciar-se.





Na quinta-feira, a ‘Repórter Boa Onda’ rumou à maravilhosa baía de São Martinho do Porto, em Alcobaça. “É uma das praias mais bonitas da zona oeste do País, e com uma característica única em Portugal e na Europa: o seu formato de concha”, fez questão de referir a apresentadora da CMTV. Num dia convidativo a mergulhos, Sara Santos falou com o capitão do Porto da Nazaré, Zeferino Henrique, que “alertou para os cuidados a ter no mar”. esta sexta-feira, a CMTV estará na Nazaré.





A companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, inflamou na quinta-feira os ânimos na internet ao partilhar uma foto de um ‘look’ totalmente azul e que custou a ‘módica’ quantia de 94 mil euros. Gio não revelou a sua localização, mas a arquitetura em redor indicia que a foto tenha sido captada no Reino Unido, muito provavelmente em Manchester (onde o casal vive atualmente). Também não explicou qual era a ocasião especial que exigia um ‘outfit’ tão especial, mas certo é que não se poupou a esforços (nem em dinheiro) para surpreender.





O vestido, assinado pela estilista Stella McCartney, está disponível no site da marca, podendo ser adquirido por 1 325 euros. As sandálias são da Le Silla e custam 634 euros na loja online. A mala, um modelo exclusivo da Birkin, da Hermès, custa - nada mais nada menos - que 92 mil euros. No total, o look impressionante de Georgina Rodríguez ficou por 93 959 euros.





A relação de António Pedro Cerdeira com Susana Silva chegou mesmo ao fim. A revista ‘TV Guia’ adianta que o casal decidiu seguir “caminhos diferentes há algum tempo”, apesar de terem ficado “amigos”.





Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão cada vez mais unidos. Agora resolveram fazer uma tatuagem idêntica, tendo escolhido a frase: “vai ficar tudo bem”. O casal mostrou o momento no YouTube, mas a influencidora brasileira e vencedora do ‘Big Brother’ foi mais longe e ‘tatuou’ a cintura do piloto com o dia em que começaram a namorar: 4/4/2022. A tatuagem acontece um dia depois de Bruna ter respondido em direto a questões na internet e ter sido pedida em casamento por Bernardo. Casal ainda não confirmou oficialmente o noivado.





A participação do fadista Gonçalo da Câmara Pereira no novo programa dos fins de tarde da TVI, ‘Hora de Verão’, está a gerar polémica. Questionado por Helena Isabel sobre o que “ia fazer”, o músico respondeu: “Não sei o que vim cá fazer, mas desde que haja gajas boas eu venho. Não venham cá com coisas”. Logo de seguida, junto de Liliana Aguiar, acrescentou: “Esta sempre foi boa, quanto mais velhinha mais boa está”.