EUA recusam pedido de Harry e Meghan para regressar no avião presidencial após funeral de Isabel II

Harry e Meghan Markle queriam regressar aos Estados Unidos no avião presidencial norte-americado, o Air Force One, após o funeral da Rainha Isabel II, mas o pedido foi recusado pela Casa Branca para evitar "constrangimentos". Recorde-se que a Rainha morreu a 8 de setembro de 2022."Teria causado uma grande agitação. Teria posto em causa as relações com o Palácio e com o novo Rei", disse uma fonte ao Daily Mail.O casal, que tinha criticado os membros da família real durante uma entrevista a Oprah Winfrey e no livro de memórias do Príncipe Harry, manteve relações tensas com a família durante as cerimónias fúnebres da Rainha Isabel II.Segundo a mesma fonte, antes do serviço fúnebre, Harry e Meghan foram desconvidados a participar numa receção pré-funeral no Palácio de Buckingham, onde o Rei Carlos III e a Rainha Camila deram as boas-vindas à realeza estrangeira e aos líderes mundiais que chegavam ao Reino Unido para participar no último adeus à Rainha Isabel II.De acordo com o Daily Mail, o presidente norte-americano, Joe Biden, pode autorizar qualquer um a viajar no Air Force One. No entanto, a viagem tem de ser paga. Ou seja, o governo dos EUA pagou as viagens oficiais de Joe e Jill Biden a Londres, mas sendo que Harry e Meghan não são funcionários doa EUA, o governo não paga essa deslocação.