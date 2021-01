Dois meses após a morte de Maradona, as guerras em torno da sua fortuna multiplicam-se. No centro da polémica estão os filhos, mas também a ex-namorada Rocío Oliva. Agora, a mulher com quem namorou durante sete anos está a ser acusada de usar indevidamente dinheiro da conta bancária de ‘El Pibe’ para os seus gastos pessoais.