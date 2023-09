Ex-concorrente do ‘Big Brother’ eleita Miss Portugal 2023

Yeniffer Campos, de 33 anos, viveu um momento inesquecível e foi eleita Miss Portugal 2023, num evento que aconteceu no Cineteatro Messias, na Mealhada. Além do título de Miss Portugal, ganhou ainda o título de Miss Elegância e Miss Fotogenia.



O nome da grande vencedora deste concurso pode não ser imediatamente reconhecido, mas a cara não pode ser estranha para muitos, visto que a personal trainer entrou no ‘Big Brother 2021’, da TVI, apresentado na altura por Cláudio Ramos, e foi expulsa cerca de um mês depois do início do programa.









