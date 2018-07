José Pereira e Andrade dão show de dança num sunset animado em Vilamoura.

Por Carolina Pinto Ferreira | 01:30

José Pereira separou-se da irmã mais nova de Cristiano Ronaldo em 2012, mas para o clã Aveiro continua a ser da família, ao ponto de passar férias com a mãe do craque, Dolores, e o namorado desta, Andrade. O Correio da Manhã surpreendeu o ex-cunhado de CR7 e o antigo GNR numa festa animada no NoSoloÁgua, em Vilamoura, onde foi visível a boa relação que mantêm.