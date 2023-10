‘Ex’ de Cristina Ferreira viaja com novo amor

António Casinhas e a nova namorada partilham a paixão pelas viagens. Nas redes sociais, a eleita do coração do ex-companheiro de Cristina Ferreira partilhou registos de algumas das aventuras que viveram juntos, desde a Eslovénia, onde foram fotografados no icónico Lago Bled, ao Brasil. No Rio de Janeiro, o casal mostrou-se muito apaixonado em Ipanema, tirou fotos na Escadaria Selarón e visitou uma favela, à semelhança do que a apresentadora da TVI tinha feito em maio, quando viajou na companhia dos amigos do costume: Jorge Frade, Catarina Duarte e Rubinho Correia.









