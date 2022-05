Uma pessoa que "era o amor da sua vida", mas que se "transforma numa coisa horrível" por causa das drogas e do álcool. É assim que Amber Heard, que começou na quarta-feira a ser ouvida no tribunal do condado de Fairfax, no estado da Virgínia, no processo de difamação movido por Johnny Depp, define o ator. Amber recordou mesmo o episódio da festa de noivado, quando Depp desapareceu para o andar de cima para se drogar com o pai.

