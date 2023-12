‘Ex’ de Pinto da Costa apoia candidatura de André Villas-Boas à presidência do FC Porto

Fernanda Miranda, ex-mulher de Pinto da Costa, prepara-se para anunciar o apoio à candidatura de André Villas-Boas à presidência do FC Porto.



A agora agente de futebolistas reconhecida pela FIFA - tirou o curso este ano -, casou com o atual presidente portista em 2012 e separaram-se em 2017.



A brasileira, de 37 anos, ainda viveu no Porto durante alguns anos depois da separação, mas ultimamente tem estado mais em Espanha e este apoio à candidatura que quer destronar o ex-marido está a ser visto como uma “vingança”.









Ver comentários