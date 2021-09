Iara Dias, de 20 anos, tornou-se conhecida graças ao namoro com o empresário Matthias Schmelz, conhecido como o ‘rei dos aspiradores’. No entanto, esta é uma história do passado. A jovem terminou a relação com o alemão e focou-se na filha Kimberly, de quase dois anos, e no curso de Design.Há cerca de uma semana, a ‘ex’ de Schmelz foi surpreendida com o milionário Milos Kant, proprietário de uma discoteca na Suíça.