Ex-dirigente dos leões acusa pressão nas redes sociais após expulsão de programa

Bruno de Carvalho foi expulso no domingo do reality show da TVI com 53% dos votos dos portugueses, o que gerou um clima de grande tensão e troca de acusações, sobretudo entre o concorrente, a comentadora Ana Garcia Martins (‘Pipoca Mais Doce’) e a apresentadora Cristina Ferreira, ainda durante o direto televisivo.









À saída do estúdio, o concorrente era esperado por familiares e amigos. Ao longo da noite foi postando ‘tweets’ nos quais se mostrava a consumir álcool, ao mesmo tempo que lançava ameaças: “Sim... estou a beber e depois? Prefiro isso a estar a ser manipulado por um big ou ser uma piporca!!!” Esta segunda-feira à tarde, Bruno voltou às redes sociais, desta vez ao Instagram, num direto que atraiu mais de 20 mil pessoas e no qual foi lançando farpas em várias direções: Carolina Deslandes, as irmãs Mortágua (as quais desafiou para um frente a frente), Ana Garcia Martins (a quem chamou de ‘piporca’) e as amigas de Liliana foram algumas das visadas.

Na sexta-feira passada, depois de Bruno de Carvalho ter ‘agarrado’ a nuca de Liliana, os ânimos inflamaram-se nas redes sociais. A atriz Jessica Athayde foi uma das famosas que manifestaram a sua indignação. "Isto é uma vergonha (...). E toda a gente que é cúmplice desta situação é igualmente culpada." Carolina Deslandes também comentou. "Isto é inadmissível (…) É violência física e psicológica (...) É crime. E tem de ser tratado como tal. Ponto final", escreveu na altura a artista nas redes sociais. Também Catarina Furtado expressou a sua opinião: "Não vale tudo pelas audiências." A Associação de Apoio à Vítima (APAV) recebeu várias denúncias sobre o sucedido e disse estar atenta.