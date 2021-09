As guerras judiciais entre Luciana Abreu e o ex-marido, Daniel Souza, não têm fim. Depois de a atriz ter dado entrada com um processo contra o antigo companheiro por violência doméstica, a polémica volta a subir de tom com o guia turístico a exigir agora o pagamento de quase 165 mil euros à mãe das filhas, Amoor e Valentine, de três anos.