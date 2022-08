Carlos Secretário, ex-jogador do FC Porto e da seleção nacional, sofreu um AVC – trombose, mais especificamente - no último domingo e está internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de Gaia. Dias antes, tinha sofrido um acidente de carro.



Secretário vestiu 35 vezes a camisola da seleção nacional e é bastante acarinhado no meio do futebol.









